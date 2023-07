Razstava Hommage Tisnikarju v Galeriji sodobne umetnosti Celje

Celje, 6. julija - V Galeriji sodobne umetnosti Celje bodo v okviru dogodkov Praznujemo! 60/30 ob 19. uri odprli gostujočo razstavo Hommage Tisnikarju. Ena osrednjih zbirk Koroške galerije likovnih umetnosti, ki je nastala v spomin na slikarja Jožeta Tisnikarja in povezuje dela slovenskih in tujih avtorjev sorodne umetniške poetike, bo v Celju na ogled do 1. oktobra.