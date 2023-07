V Franciji sredstva zbirajo tudi za policista, ki je ubil najstnika

Pariz, 3. julija - V Franciji so za policista, ki je prejšnji teden ubil 17-letnika francosko-alžirskega rodu, kar je v državi sprožilo množične nerede, do danes zbrali skoraj 900.000 evrov, sredstva pa je prispevalo okoli 40.000 ljudi. Kampanjo zbiranja sredstev je začel skrajni desničar Jean Messiha, doslej pa so zbrali več denarja kot za družino najstnika.