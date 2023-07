Raziskava: Zaradi učinkov podnebnih sprememb zaskrbljenih 68 odstotkov Slovencev

Ljubljana, 3. julija - Zaradi učinkov podnebnih sprememb je zaskrbljenih 68 odstotkov sodelujočih v raziskavi, ki sta jo izvedla Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) ter agencija Valicon. Največjo zaskrbljenost so izkazali anketiranci v starostni skupini od 18 do 24 let, najmanjšo pa v starostni skupini od 35 do 49 let.