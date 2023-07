Upravno sodišče prikimalo KPK glede Polančeve kršitve integritete

Ljubljana, 3. julija - Nekdanji predsednik komisije za imenovanja in prejemke ter član nadzornega sveta SID banke Sašo Polanec je v postopku izbire članov uprave kršil integriteto po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, je ugotovitvi protikorupcijske komisije zdaj prikimalo še upravno sodišče. To je namreč zavrnilo Polančevo tožbo.