Ministrica Šinko na konferenci FAO pozvala k odgovornemu ravnanju z vodo

Ljubljana, 3. julija - Podnebne spremembe, onesnaževanje in večja poraba po besedah kmetijske ministrice Irene Šinko večajo nujnost odgovornega in skrbnega ravnanja z vodo. V sobotnem nagovoru na konferenci Organizacije ZN a prehrano in kmetijstvo (FAO) je pozvala k hitrejšem uvajanju inovativne tehnologije za ohranjanje in zaščito vodnih virov.