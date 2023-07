Pred Wimbledonom med najboljšimi ni sprememb, Alcaraz na vrhu pred Đokovićem

Ljubljana, 3. julija - Pred tretjim grand slamom sezone na igriščih All England Cluba v Wimbledonu na svetovni teniški lestvici ATP med najboljšimi ni prišlo do sprememb. Na vrhu ostaja Španec Carlos Alcaraz, ki ima pred Srbom Novakom Đokovićem 80 točk naskoka. Tretji je Rus Danil Medvedjev pred Norvežanom Casperjem Ruudom in Grkom Stefanosom Cicipasom.