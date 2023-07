Raziskava: Ljubljana med mesti z dobro dostopno souporabo vozil brez izpustov

Ljubljana, 3. julija - Koalicija nevladnih organizacij Clean Cities Campaign je med 42 evropskimi mesti glede na njihova prizadevanja na področju uvajanja deljenega prevoza in prevoza brez izpustov Ljubljano uvrstila na deveto mesto. Pohvalili so razširjeno in dostopno souporabo električnih avtomobilov, med slabšimi pa je v kategoriji brezemisijskih avtobusov.