Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 3. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali in tako nadaljevali pozitiven trend z azijskih in newyorških borz. Rast so spodbudili najnovejši podatki o inflaciji v ZDA, ki so pokazali, da se je inflacija glede na indeks cen osebne potrošnje (PCE) maja v ZDA opazno znižala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.