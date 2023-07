Primorske novice o naraščanju nezaupanja do vlade (3. 7.)

Koper, 3. julija - Jana Krebelj v komentarju Kdo jih še jemlje resno? piše o vse večjem nezaupanju državljanov do delovanja vlade. Avtorica meni, da iztek roka, do katerega bi morala vlada s sindikati javnega sektorja uskladiti nov plačni zakon in ga poslati v parlamentarno proceduro, še dodatno prispeva k temu, da njihovih časovnic nihče več ne jemlje resno.