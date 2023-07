Izrael sprožil obsežno operacijo na območju Dženina

Tel Aviv, 3. julija - Izraelska vojska je v okviru "obsežne protiteroristične operacije" danes izvedla letalske napade na Dženin in bližnje begunsko taborišče na zasedenem Zahodnem bregu. Palestinski viri so poročali o najmanj treh smrtnih žrtvah med palestinskimi civilisti in 13 ranjenih.