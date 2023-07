S taborom v Šentvidu se je končalo tradicionalno srečanje Slovencev v zamejstvu in po svetu

Ljubljana, 2. julija - Tradicionalno srečanje Slovencev v zamejstvu in po svetu Dobrodošli doma so danes sklenili s taborom v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani. Mašo za Slovence doma in po svetu, ki jo je skupaj z izseljenskimi škofi daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, so pospremili z okroglo mizo in umetniškim programom.

Tabora se je danes udeležila tudi državna sekretarka na Uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar, ki je v nagovoru dejala, da so na področju dela s Slovenci v zamejstvu in po svetu pred njimi novi izzivi, ki jih bo treba reševati v sodelovanju z vsemi.

V nagovoru se je organizatorjem iz Izseljenskega društva Slovenija v svetu zahvalila za opravljeno delo in čestitala za uspešno izvedbo dogodka, so sporočili iz urada. Zbrane je pozdravil tudi predsednik Izseljenskega društva Slovenija v svetu Uroš Zorn.

Udeleženci tabora so se v Šentvidu zbrali dan po osrednji prireditvi, ki je letos potekala v Vipavi.

Letošnje 19. vseslovensko srečanje se je sicer pričelo v DZ v četrtek, posvečeno pa je bilo izzivom in priložnostim gospodarskega povezovanja za ohranitev in krepitev slovenske identitete med Slovenci po svetu.

Minister Matej Arčon, pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu, je to srečanje označil za priložnost za izmenjavo izkušenj in mnenj. Omenil je več izzivov, s katerimi se sooča vlada v odnosu do Slovencev po svetu. Med njimi so ohranjanje slovenskega jezika zunaj meja, predvsem že z učenjem najmlajših, pritegnitev zanimanja mladih ter vračanje mladih, ki odhajajo na študij v tujino.

Udeleženci današnjega tabora so med drugim lahko prisluhnili okrogli mizi z naslovom Migracije in novodobno izseljevanje, kjer so z udeleženci tabora svoje misli podelili vidni in aktivni člani slovenske skupnosti - od Belgije, prek Argentine in Kanade do ZDA. Ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik pa je skupaj z izseljenskim duhovnikom Zvonetom Podvinskim iz Švedske daroval mašo za Slovence doma in po svetu.

Umetniški program so oblikovali dijaki iz Argentine RAST 52 ter številni glasbeniki iz slovenske skupnosti s celotnega sveta. Hkrati so odprli tudi razstavo Utrinki iz življenja fotografinje Lučke Oblak Čop, predstavila pa jo je umetnostna zgodovinarka Verena Koršič Zorn.

Organizator dogodkov Dobrodošli doma je bilo Izseljensko društvo Slovenija v svetu, soorganizatorji so Svetovni slovenski kongres, Rafaelova družba in Slovenska izseljenska matica pod pokroviteljstvom vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.