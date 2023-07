Slovenski rudarji v spomin na petdnevno gladovno stavko zasavskih rudarjev obeležujejo dan rudarjev

Velenje/Kočevje, 3. julija - Slovenski rudarji 3. julija v spomin na petdnevno gladovno stavko zasavskih rudarjev leta 1934 obeležujejo dan rudarjev, ki spominja na težko življenje in teptanje pravic delavskega razreda. V soboto so stanovski praznik s 62. Skokom čez kožo že obeležili v Velenju, ko so v rudarski stan sprejeli 36 novincev.