Ponoči pogorelo gospodarsko poslopje in del stanovanjske hiše v občini Makole

Makole, 2. julija - V naselju Strug v občini Makole je v soboto okoli 22.30 zagorelo gospodarsko poslopje in delno tudi stanovanjska hiša ob njem. Gasilci so požar pogasili, so sporočili iz centra za obveščanje. Po podatkih policije v požaru ni bila nobena oseba poškodovana, po nestrokovni oceni je nastalo za 35.000 evrov škode, vzrok požara še preiskujejo.