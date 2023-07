Peto noč nemirov v Franciji aretirali 719 ljudi

Pariz/Marseille/Bruselj, 2. julija - V več francoskih mestih so se peto noč zapored nadaljevali nemiri, ki so izbruhnili po smrti 17-letnika, ki ga je med nadzorom prometa ubil policist. Čeprav so zaradi vandalizma in nasilja po zadnjih podatkih aretirali 719 ljudi, je noč po oceni francoskih oblasti minila mirneje od prejšnjih, poročajo tuje tiskovne agencije.