Slovenija evropske igre sklenila s 13 odličji

Krakov, 3. julija - V Krakovu so se sinoči po 14 dnevih sklenile tretje evropske igre. Slovenski športniki - zastavo na zaprtju je nosila tekvondojistka Tyra Barada, z zlatom in srebrom najuspešnejša slovenska športnica na igrah, so osvojili 13 kolajn, od tega tri zlate, osem srebrnih in dve bronasti.