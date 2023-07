Savšek in Hočevar brez kolajne v Krakovu

Krakov, 2. julija - Slovenski slalomisti v kajaku in kanuju na divjih vodah evropsko prvenstvo, ki je v potekalo v sklopu evropskih iger v Krakovu, zapuščajo brez kolajne. Zadnji dan so o njej razmišljali kanuisti Benjamin Savšek, Luka Božič in tudi Eva Alina Hočevar. Savšek in Hočevar sta se za razliko od Božiča uvrstila v finale, a oba obstala na 6. mestu.