Formula 1 v Avstriji ostaja do leta 2030

Spielberg, 2. julija - Pred današnjo dirko svetovnega prvenstva v formuli 1 za veliko nagrado Avstrije v Spielbergu je vodstvo formule 1 sporočilo, da bo dirka za VN Avstrije ostala na koledarju dirk vse do leta 2030, saj so s promotorjem dirke sklenili novo pogodbo, so zapisali na spletni strani formule 1.