Evropske igre na Poljskem uspešne po tekmovalni plati

Krakov, 3. julija - Za Slovenijo so bile tretje evropske igre na Poljskem najuspešnejše doslej, saj je osvojila 13 medalj, od tega tri zlate. Uroš Mohorič, namestnik generalnega sekretarja Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) in direktor za področje športa je igre po športni in organizacijski plati ocenil kot vrhunske.