V streljanju v Baltimoru mrtvi in ranjeni

Baltimore, 2. julija - V streljanju v mestu Baltimore na vzhodni obali ZDA je bilo minulo noč ubitih in ranjenih več ljudi. Uradnih podatkov o žrtvah incidenta še ni. Ameriška televizija Fox je poročala o 29 ranjenih, ki so jih prepeljali v bolnišnice. Po navedbah lokalnih medijev so bili ubiti štirje ljudje, 25 pa jih je bilo ranjenih.