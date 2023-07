Zaradi gorečega avtomobila je bil zjutraj preventivno ustavljen železniški promet na gorenjski progi

Ljubljana, 2. julija - Na tirih gorenjske železniške proge je ob Kurilniški ulici v Ljubljani danes okoli 8. ure gorelo osebno vozilo. Posredovali so ljubljanski poklicni gasilci. Vozilo je uničeno, poroča uprava za zaščito in reševanje. V času gašenja požara je bil železniški promet na progi Ljubljana-Jesenice in Ljubljana-Kamnik preventivno ustavljen.