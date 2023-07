Vreme: Danes bo po večini sončno, popoldne bo nekaj ploh

V ponedeljek bo spremenljivo oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na torek. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V torek zjutraj bo dež ponehal, čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo razmeroma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in severnim Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah doteka k nam od zahoda nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo po večini sončno, na območju Alp pa spremenljivo oblačno. Tam bodo popoldne nastale posamezne plohe. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.

Biovreme: Danes vreme večini ljudi ne bo povzročalo opaznih težav s počutjem. V ponedeljek se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo. Priporočeno je uživanje lahke hrane in dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in zdravil.