Kostel, 2. julija - Na mostu čez Kolpo v bližini meje v občini Kostel je v soboto po 18. uri osebno vozilo zbilo osebi. Ena je padla čez ograjo v reko, druga pa je poškodovana obležala na mostu. Gasilci so osebo rešili iz reke in prenesli do reševalnega vozila. Reševalci so oskrbeli poškodovana in ju odpeljali na zdravljenje, so sporočili iz centra za obveščanje.