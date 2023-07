Popoldansko deževje povzročalo težave predvsem na območju Murske Sobote

Murska Sobota/Brežice, 2. julija - V soboto pozno popoldne je močno deževje zajelo vzhodni del Slovenije pri čemer je meteorna voda poplavila večinoma kletne prostore 21 objektov, nanesla blato na sedem cestišč in eno parkirišče. Kot so danes sporočili z uprave za zaščito in reševanje, so zabeležili skupno 24 dogodkov, največ na območju Murske Sobote.