Twitter začasno omejil število tvitov, ki jih lahko uporabniki vidijo na dan

San Francisco, 1. julija - Prvi mož ameriškega podjetja Twitter Elon Musk je danes naznanil, da bodo začasno omejili število tvitov, ki jih uporabniki lahko vidijo na dan. To informacijo je objavil potem, ko so tekom današnjega dneva številni uporabniki po svetu poročali o težavah pri dostopanju do Twitterja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.