Arčon za boljše sodelovanje slovenskih krovnih organizacij po svetu

Vipava, 1. julija - Izseljenci in Slovenci iz zamejstva so se danes zbrali v Vipavi na tradicionalni prireditvi Dobrodošli doma. Pozdravil jih je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, ki je poudaril pomen sodelovanja za dobrobit vseh. Tako, kot so uspeli združiti štiri zamejske krovne organizacije, želijo združiti Slovence po svetu, je dejal.

V Vipavi se je danes zbralo okrog 500 udeležencev z vsega sveta - veliko jih je bilo iz Argentine, prišli so tudi iz Kanade in Avstralije ter seveda iz držav, ki so bližje domovini Sloveniji.

Slovencev in drugih s slovenskim poreklom je po svetu okrog pol milijona. V tem tednu je bilo slišati številna opozorila, da ne znamo izkoristiti potencialov, ki jih imajo prav izseljeni Slovenci. Minister Arčon je prepričan, da imamo še veliko rezerv prav pri sodelovanju na področju gospodarstva, medtem ko so zelo aktivni na področjih kulture in športa.

"Zdi se mi zelo pomembno, da smo združili to koordinacijo zamejskih organizacij, ki bo tudi finančno podprta s strani ministrstva za gospodarstvo. Sedaj bi želeli razširiti to mrežo tudi na države po svetu in povezati vse gospodarske subjekte v mrežo, da bi se družili in mrežili med seboj. V današnji dobi digitalizacije to ni tako težko, saj so gospodarski subjekti pomemben most med državo, v kateri delajo, in svojo matično državo," je napovedal minister.

Večjo pozornost pa želi ministrstvo nameniti tudi tistim, ki se želijo iz tujine vrniti v Slovenijo. Vlada želi pripraviti neko strategijo in izvesti različne ukrepe, ki bi spodbudili mlade izseljence, da bi se vrnili v domovino. Po sedanjih analizah se za vrnitev odloča le okoli 40 odstotkov mladih, ki so odšli v tujino zaradi različnih razlogov.

"Ta dogodek, srečanja ta teden v juniju, ko Slovenija praznuje, so namenjena prav pozornosti do Slovencev, ki živijo v zamejstvu in po svetu, da se na nek način tudi zahvalimo za njihov prispevek ob osamosvojitvi Slovenije. Po drugi strani pa je pomembna tudi identiteta, ki jo gojimo skozi slovenski jezik, ki je temelj in osnova, skozi kulturo, šport in gospodarstvo," je v izjavi po prireditvi za STA povedal Arčon.

Letošnje srečanje se je začelo v četrtek z vseslovenskim srečanjem v državnem zboru. Ob krajšem kulturnem programu so odprli razstavo združenja Slovenska izseljenska matica ... od leta 1951. V večernih urah pa so pripravili še koncert in otvoritev razstave fotografinje Lučke Oblak Čop iz Argentine v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani.

V petek je bil na programu strokovni posvet Slovenska narodna identiteta v organizaciji Svetovnega slovenskega kongresa. Dogajanje se nato danes preselilo v Vipavo, kjer so v popoldanskem času pripravili vodene oglede, nastope izseljenskih skupin, predstavitve, odprtje več razstav, delavnice za otroke, po osrednji prireditvi pa še koncert Adija Smolarja.

V nedeljo pa v Ljubljani pripravljajo še 29. tabor Slovencev po svetu.