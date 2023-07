Los Angeles in Ottawa zamenjala vratarja

Los Angeles, 1. julija - Hokejska ekipa Los Angeles Kings, pri kateri že vrsto let uspešno igra slovenski zvezdnik Anže Kopitar, je dobila novega vratarja. Potem ko so Kalifornijci Joonasa Korpisala poslali k Ottawi Senators, so slednji v Los Angeles poslali Cama Talbota, so potrdili na spletni strani kluba.