V ligi NBA živahno kadrovsko poletje

Ljubljana, 1. julija - Franšize v severnoameriški košarkarski ligi NBA so v obdobju številnih kadrovskih sprememb. Potem ko so Dallas Mavericks, pri katerih je prvi zvezdnik Slovenec Luka Dončić, za tri leta in 115 milijonov evrov podaljšali sodelovanje s Kyriejem Irvingom ter pripeljali še branilca Setha Curryja, so tudi drugi klubi v NBA vlekli pomembne poteze.