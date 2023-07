Štirje finali za slovenske kikbosarke na evropskih igrah

Krakov, 1. julija - Slovenska tekmovalka v kikboksu Tyra Barada bo v nedeljo na evropskih igrah na Poljskem tekmovala v dveh finalih. Najmanj srebro si je zagotovila tako v boju po točkah kot v lahkem kontaktu v kategoriji do 50 kilogramov. V finalu bosta tekmovali tudi Tina Baloh v boju za točke v kategoriji do 70 kg in Urška Gazvoda v lahkem kontaktu do 60 kg.