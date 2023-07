Vreme: Ponoči bodo padavine ponehale, delno se bo razjasnilo

Ljubljana, 1. julija - Ponoči bodo padavine ponehale, delno se bo razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo večinoma sončno, predvsem v gorskem svetu in v hribih bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo spremenljivo oblačno. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na torek. V torek bo pretežno oblačno, čez dan bodo ponekod še manjše padavine.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je plitev ciklon. Nad Srednjo Evropo in Alpami se zadržuje hladna fronta, ki bo zvečer oslabljena prešla naše kraje. Pred njo od jugozahoda priteka k nam bolj vlažen in v višinah nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo spremenljivo oblačno. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo predvsem na območju Alp nastale posamezne plohe ali nevihte.