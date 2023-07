Brat in sestra Maček brez uspeha tudi na ekipni tekmi

Vroclav, 1. julija - Brat in sestra, Boštjan in Jasmina Maček, slovenska strelca na premične glinaste tarče, tudi v ekipni konkurenci evropskih iger nista prišla do dobrega rezultata. Potem ko sta v posamični konkurenci visoko uvrstitev zapravila drugi dan kvalifikacij, se nista izkazala niti v kvalifikacijah ekipnega streljanja, zasedla sta 19. mesto.