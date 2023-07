V Srbiji po strelskih napadih predali več kot 100.000 kosov orožja

Beograd, 1. julija - V Srbiji se je danes iztekel rok za predajo nezakonitega orožja brez posledic, ki ga je srbska vlada uvedla po majskih strelskih napadih, v katerih sta 13-letnik in 20-letnik ubila skupno 18 ljudi. V tem času so ljudje predali 108.883 kosov orožja in minsko-eksplozivnih sredstev, je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug sporočila policija.