Plenković: Za Hrvaško deset sijajnih let v EU

Zagreb, 1. julija - Deset let članstva v EU je bilo deset sijajnih let za razvoj Hrvaške, je danes dejal hrvaški premier Andrej Plenković. Danes namreč mineva deset let, odkar je Hrvaška 1. julija 2013 postala članica EU. S 1. januarjem letos je postala še članica območja evra in schengenskega območja.