Zvezdniki francoskega nogometa pozivajo h koncu nasilja in nemirov

Pariz, 1. julija - Kapetan francoske nogometne reprezentance Kylian Mbappe je skupaj z ostalimi člani reprezentance v petek pozval h koncu nasilja in nemirov, ki pretresajo Francijo. Člani reprezentance so pozvali k "dialogu in obnovi", je poročala tiskovna agencija AFP. Francijo je prizadel četrti večer protestov po usodnem policijskem streljanju na najstnika.