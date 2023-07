Blizu Obamove hiše aretirali oboroženega napadalca na kongres

Washington, 1. julija - Blizu hiše bivšega predsednika ZDA Baracka Obame so v aretirali podpornika njegovega naslednika na čelu države Donalda Trumpa, ki je bil med napadalci na ameriški kongres 6. januarja 2021. Med četrtkovo aretacijo je imel pri sebi v vozilu dve pištoli in 400 kosov streliva, so v petek sporočile ameriške zvezne oblasti.