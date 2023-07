Wall Street v petek sklenil zmagoviti teden, mesec in prvo polletje

New York, 1. julija - Po dodatnih poročilih, da se inflacija umirja, so borzni indeksi Wall Streeta v petek sklenili nov teden in mesec rasti, kakor tudi pozitivno prvo polletje. Indeks S&P 500 je v petek dosegel že šesti teden rasti v zadnjih sedmih tednih in s tem tudi najboljši mesec od oktobra lani. V prvem polletju 2023 je narasel za 15,9 odstotka.