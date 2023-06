Newyorške borze končale v zelenem

New York, 30. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Podatki, ki jih spremlja ameriška centralna banka Federal Reserve kažejo na uspešno četrtletje delnic in na vedno večje zaupanje potrošnikov. To je okrepilo upanje investitorjev, da se ameriško gospodarstvo še lahko izogne recesiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.