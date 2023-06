Delo o predsodkih (1. 7.)

Ljubljana, 30. junija - Mimi Podkrižnik v komentarju Svet ni tak, kakor si ga zamišlja nevednost piše o predsodkih. Meni, da so le ti nevarno slepilo, da so nekateri ljudje nekako boljši od drugih. Ključ do nebalkanskih oziroma bolj urejenih razmer je to, da novinarji ne delujejo kot "trobilo politike", nevladniki pa niso le aktivistični privesek izbranih strank, pravi.