Kajakaši v zaključnih bojih, kikboksarke bodo poskušale izboljšati sijaj kolajn

Krakov, 1. julija - Na evropskih igrah v Krakovu bodo danes na sporedu zaključni boji kajakašev, v ring oziroma na tatamije bodo stopile kikboksarke, ki se bodo merile v polfinalu, in judoisti, merili se bodo ekipno. V Zakopanah bodo na veliki skakalnici tekmovali moški, v Vroclavu pa brata in sestro Boštjana in Jasmino Maček čakajo kvalifikacije ekip v trapu.