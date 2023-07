Veljati začeli poenostavljeni postopki zaposlovanja v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 1. julija - Veljati je začela novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki naslavlja trenutno situacijo pomanjkanja strokovnih delavcev in poenostavlja nekatere postopke za lažje zaposlovanje. Šole bodo tako lahko zaposlovale tudi strokovnjake brez pedagoško-andragoškega znanja.