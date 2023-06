Za zmago na Majorki se bosta pomerila Eubanks in Mannarino

Palma de Mallorca, 30. junija - Američan Christopher Eubanks in Francoz Adrian Mannarino se bosta pomerila v finalu teniškega turnirja serije ATP v Santa Ponsi na Majroki z nagradnim skladom 984.805 evrov. Američan je v polfinalu po dveh urah in dvajsetih minutah premagal Južnoafričana Lloyda Harrisa s 4:6, 6:3 in 7:6, Francoz pa Nemca Yannicka Hanfmanna s 7:6 in 6:4.