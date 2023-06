Večer o podražitvah (30. 6.)

Maribor, 30. junija - Srečko Klapš v komentarju (Pre)visoke cene piše o vztrajnem višanju cen počitniških nastanitev in restavracij. Omenja, da veliko lastnikov apartmajev vodi pohlep, saj želijo v nekaj mesecih zaslužiti za celo leto, namesto da bi se trudili turistično sezono razpotegniti. Pravi, da so tudi gostinci "skočili na vlak pohlepa in na denarnice gostov".