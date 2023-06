Primorske novice o vladi Roberta Goloba (1. 7.)

Koper, 30. junija - Jana Krebelj v komentarju Kdo jih še jemlje resno? piše o vladi, ki ni uspela uresničiti sprva izrečenih obljub. Izpostavlja, da se je iztekel rok, do katerega bi morala s sindikati javnega sektorja uskladiti nov plačni zakon in ga poslati v parlamentarno proceduro. Časovnice, ki si jih je vlada zastavila, so žal namenjene le samim sebi, meni.