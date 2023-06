Umrl z oskarjem nagrajeni igralec Alan Arkin

New York, 30. junija - V 90. letu starosti je umrl igralec Alan Arkin, znan predvsem po vlogah v filmih Naša mala mis in Misija Argo. Za stransko vlogo v komediji Naša mala mis je leta 2007 dobil oskarja. Novico o igralčevi smrti so sporočili njegovi sinovi, piše francoska tiskovna agencija AFP.