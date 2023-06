Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi gre v zaključno usklajevanje z deležniki

Ljubljana, 30. junija - Ministrstvo za solidarno prihodnost bo o predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi od ponedeljka do začetka obravnave v DZ opravilo še ključne usklajevalne sestanke z deležniki iz strokovne javnosti in civilne družbe. Predstavniki nekaterih organizacij so namreč izpostavili nekatere nerešene izzive.