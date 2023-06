Evropske borze v zelenem; dražja nafta, evro pridobil

London/Frankfurt/Pariz, 30. junija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Vlagatelji pozdravljajo najnovejše podatke, ki so pokazali, da se je inflacija v ZDA in Evropi zmanjšala, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je podražila, tečaj evra pa se je okrepil.