Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 6.)

Ljubljana, 30. junija - Tuje tiskovne agencije so danes pisale o razpravah na zasedanju v Bruslju, kjer je svoje rešitve glede migracij predstavil tudi slovenski premier Robert Golob. Obveznemu sprejemu beguncev sta odločno nasprotovali le dve državi, Poljska in Madžarska. Agencije so poročale tudi o Golobovem mnenju glede hrvaške zavrnitve pomoči Frontexa.