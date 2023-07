Nemška industrija spet z več naročili

Wiesbaden, 6. julija - Zaradi številnih velikih naročil so nemška industrijska podjetja maja prejela bistveno večji obseg naročil od pričakovanj. V primerjavi z aprilom so prejela za 6,4 odstotka več naročil, je danes objavil zvezni statistični urad. K rasti so prispevala predvsem velika naročila, brez teh bi bila rast le 3,2-odstotna.