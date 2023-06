Remec ostaja direktor republiškega stanovanjskega sklada

Ljubljana, 30. junija - Stanovanjski sklad RS bo še naprej vodil dosedanji direktor Črtomir Remec, je danes na dopisni seji sklenila vlada. Nov, tretji zaporedni mandat bo nastopil 1. julija in bo trajal do 30. junija 2027, so po seji vlade sporočili z ministrstva za solidarno prihodnost.