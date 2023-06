Sindikat policistov pridobil reprezentativnost še za zaposlene na MNZ in inšpektoratu

Ljubljana, 30. junija - Sindikat policistov Slovenije, ki je bil doslej reprezentativen za zaposlene v policiji, danes pridobil reprezentativnost še za zaposlene na ministrstvu za notranje zadeve in inšpektoratu za notranje zadeve. Predstavniki ministrstva, inšpektorata in sindikata so namreč danes podpisala pogodbi za zagotavljanje pogojev za sindikalno delo.