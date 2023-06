V skupini za izboljšanje položaja sodnikov pozdravljajo odločitev ustavnega sodišča glede sodniških plač

Ljubljana, 30. junija - V posvetovalni skupini za izboljšanje položaja sodnikov, v kateri so predstavniki Slovenskega sodniškega društva, Sodnega sveta in sodišč, pozdravljajo odločitev ustavnega sodišča, da so plače sodnikov prenizke. Ustavno sodišče je pritrdilo njihovim argumentom, da je materialna neodvisnost sestavni del sodniške neodvisnosti, so zapisali.